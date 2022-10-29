Fas'ta 74 göçmene hapis cezası verildi

Sivil toplum kuruluşu Fas İnsan Hakları Örgütünden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, detaylı bilgi verilmezken, kararı ülkenin kuzeyindeki Nador bölgesinde yer alan Asliye Mahkemesi'nin aldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin "Fas topraklarına yasa dışı yollarla girmek"le suçlandığı belirtilen açıklamada, "Birkaç gün önce 4 düzensiz göçmene iki ay, 8'ine 3 ay, 62 düzensiz göçmene ise 4 ay hapis cezası verildi." ifadeleri kullanıldı.

Fas makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

STK'lara göre, Fas güvenlik güçleri son zamanlarda Nador kentinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda, ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan, aralarında 18 yaş altı kişilerin de bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu operasyonların, çoğu Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Sudan'dan gelen yüzlerce düzensiz göçmenin, 24 Haziran'da Melilla sınırını geçme teşebbüsünden birkaç ay sonra olması dikkati çekti.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri, organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti, söz konusu olayda 23 göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalıştığı sırada 23 göçmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciaya ilişkin davada 15 sanık hakkında hapis cezası verilmişti.

Mahkemenin 5 sanık için üçer yıl, diğer 10 sanık için de ikişer yıl hapis kararı verdiği belirtilmişti.