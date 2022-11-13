Fas'ta 8 ayda 56 bini aşkın düzensiz göçmen yakalandı

Fas parlamentosunun hazırladığı rapora göre, Silahlı Kuvvetler ve jandarma güçleri, 2022'nin ilk 8 ayında 56 binden fazla düzensiz göçmeni yakaladı.

Göç teşebbüsünde bulunan 12 bin kişinin boğulmaktan ve ölümden kurtarıldığı ifade edilen raporda, Silahlı Kuvvetlere bağlı birimlerin, ülkenin kara ve deniz sınırlarını izlediği, 50 bin askerin devamlı şekilde sınırlarda görev aldığı bilgisi verildi.

Fas makamları 2020'da 12 bin 231 düzensiz göç girişiminin engellendiğini; 150 şebekenin tasfiye edildiğini, 2021'de ise 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, bu alanda faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin ise çökertildiğini duyurmuştu.

Sahillerinin Avrupa kıtasına yakın olması dolayısıyla Fas, Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin geçiş merkezi konumunda bulunuyor.