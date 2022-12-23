Fas'ta bir doğal gaz deposunda patlama meydana geldi
Fas'ın kuzeybatısındaki Muhammediyye şehrinde bulunan bir doğal gaz deposunda patlama meydana geldi. Olayda yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Afrika 23.12.2022, 00:08
Fas'ın El-Umk El-Mağribi internet sitesinin haberine göre, Afrika Gaz adlı şirketin tüp dolumu yaptığı tesisin yanındaki doğal gaz deposunda patlama oldu.
Muhammediye kentinin büyük bir bölümünde duyulan ve çevrede paniğe neden olan şiddetli patlama sonrasında depoda yangın çıktığı aktarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları belirtilirken patlama anı ve sonrası bölge sakinleri tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.
Olayda yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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