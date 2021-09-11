Fas'ta hükümeti kurma görevi Ahnuş'a verildi

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkede 8 Eylül’de yapılan genel seçimlerde partisi 102 sandalye kazanan Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş’u hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kraliyet Sarayları, Protokoller ve Madalyalar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in RNI Genel Sekreteri Ahnuş’u Kraliyet Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Ahnuş’u yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği aktarıldı.

Aziz Ahnuş kimdir?

1961 yılında Fas’ın güney kısmında yer alan Tefravut kentinde dünyaya gelen Ahnuş, eğitim için gittiği Kanada’da Sherbrooke Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ni bitirerek 1986 yılında ülkesine döndü.

Ahnuş, Fas’a gelmesinin ardından ailesine ait olan ve ülkede petrol ve doğal gaz alanında faaliyet gösteren "AKWA Group Şirketi"nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaya başladı.

2003-2007 yılları arasında Fas’ın Sus Massa Dara Bölge Valiliği görevini üstlenen Ahnuş, Fas Bankası'nda da yönetim kademesinde çeşitli görevlerde bulundu.

İlk kez 2007-2011 yılları arasında Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanlığı görevini üstlenen Ahnuş, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) önderliğinde kurulan son koalisyon hükümetinde de (2016-2021) bu görevini devam ettirdi.

Fas Kralı 6’ncı Muhammed ile arkadaş olduğu bilinen Ahnuş’un, Krallığa bağlı çevre koruma ve toplumsal sorunların çözümü üzerine faaliyet gösteren birçok kuruma üyeliğinin bulunduğu belirtiliyor.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.

Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisi'nin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi'nin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisi'nin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.

Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.