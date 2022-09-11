Fas'ta İsrail ile normalleşmeye tepkiler devam ediyor

Fas halkı, Büyükelçilik'te görevli İsrailli yetkililerin Faslı kadınlara cinsel istismar bulunduğu yönünde çıkan haberler sonrası başkent Rabat'ta protesto düzenledi.

İsrail'in Rabat'taki Büyükelçisi David Govrin'in Faslı kadınlara yönelik cinsel taciz iddialarına karşı slogan atan göstericiler, Tel Aviv-Rabat arasındaki ilişkilerin normalleşmesini reddeden sloganlar attı.

Faslılar ayrıca ülkedeki İsrail Büyükelçiliği'nin kapatılmasını talep etti.

Normalleşme girişimlerini reddeden eylemci Amine Abdülhamid, "Bugün burada Meclisin önünde çirkin eylemlere karşı durduğumuzu ilan ediyoruz." diye konuştu.

Göstericiler eylemin sok kısmında İsrail bayrağını ateşe verdi.

Faslı kadınlara yönelik taciz iddialarının ayyuka çıkmasının ardından Büyükelçi David Govrin, İsrail'e geri çağrılmıştı.

Fas halkının İsrail ile normalleşme girişimlerine yönelik tavrı

ABD öncülüğünde 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları kapsamında Fas ile İsrail'in normalleşme girişimlerine yelken açtığı ve bu kapsamda çeşitli alanlarda bir dizi iş birliği sağladığı biliniyor.

İsrail'i bir "işgalci" olarak nitelendiren Fas halkından bir kesim ise bu normalleşme girişimlerini reddediyor.

İsrail güçlerinin Mayıs 2021 tarihinde Gazze'ye yönelik saldırılarında Fas uyruklu 4 çocuğun yaşamını yitirdiği biliniyordu.

Faslılar geçtiğimiz aylarda İsrailli yetkililerin ülkeye yaptıkları ziyaretlere karşı gösteriler düzenleyerek İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'yi "terörizmin baş sorumlusu, Siyonist ordusunun genelkurmay başkanı" olarak adlandırmıştı.

Kaynak: Mepa News