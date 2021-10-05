Fas'ta seçim var

Fas'ta parlamentonun ikinci kanadını oluşturan Danışmanlar Meclisi için oy verme işlemi başladı.

Ülkede belediyeleri, meslek odalarını ve sendikaları temsil eden 120 üyeden oluşan Danışmanlar Meclisi seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek.

Ülkenin farklı bölgelerinden belediyeleri temsilen 72, meslek odalarını temsilen 20, işverenleri temsil eden 8 ve özel sektör çalışanlarını (sendikalar) temsilen 20 üye olmak üzere 120 üyenin seçilmesi bekleniyor.

Parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi seçimleri her altı yılda bir dolaylı oy (iki dereceli) sistemiyle yapılıyor. Seçimlerde, 8 Eylül'de yapılan belediye seçimini kazanan meclis üyeleri, sendikalara bağlı ücretli çalışanların (özel sektör çalışanları) temsilcileri, ağustos ayında seçilen meslek odaları üyeleri ve iş sahiplerini temsil eden kurumların temsilcileri oy kullanıyor.

Fas'ta meclis üye sayısını 270'ten 120'ye düşüren 2011'deki Anayasa değişikliğinden sonra ikinci kez Danışmanlar Meclisi seçimi yapılıyor.

AA