Fas'taki depremde can kaybı 2 bini aştı

Fas İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 1404'ü ağır olmak üzere 2 bin 59'a çıktığı belirtildi.

Ölümlerin, El-Huz bölgesi, Tarudant, Şişava, Verzazat, Marakeş, Azila, Agadir, Kazablanka ve Yusifiyye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.

Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 1037'ye, yaralı sayısının 721'i ağır olmak üzere 1024'e çıktığını duyurmuştu.

DEPREM 300 BİNDEN FAZLA İNSANI ETKİLEDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Afrika Fas'ta 8 Eylül akşamı meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin Marakeş ve çevresinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ve 300 binden fazla kişiyi etkilediğini bildirdi. DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğü'nün X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fas'taki deprem nedeniyle taziye dilekleri iletildi ve destek mesajı verildi.

'ACİL DESTEK İHTİYAÇLARINA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, depremde Marakeş ve çevresinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve 300 binden fazla kişinin etkilendiği belirtilen paylaşımda, DSÖ ekiplerinin ülke genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde sağlık hizmeti götürmeye hazır olduğu kaydedildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileterek, "Acil sağlık ihtiyaçlarına destek vermeye hazırız" ifadesini kullandı.

AFAD: 265 PERSONEL HAREKETE GEÇMEK ÜZERE HAZIRLANDI

Öte yandan, Fas'taki depremin ardından yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel harekete geçmek üzere hazırlandı. AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı.

AFAD açıklamasında, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BAE, HAVA KÖPRÜSÜ KURUYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a insani yardım ulaştırmak üzere hava köprüsü kurulacağını duyurdu.

BAE resmi haber ajansına WAM'a göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fas'ta depremden zarar görenlere acil insani yardım ulaştırılması için hava köprüsü kurulması talimatı verdi. Hava köprüsünün, BAE ile Fas arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde bu ülkeye verilen desteğin bir parçası olduğu ifade edildi.