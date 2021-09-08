Fas'taki seçimlerde usulsüzlük iddiası: Partiler kınadı

Partiden yapılan yazılı açıklamada, seçim kampanyalarını düzenleyen yasal zorunluluk ve demokratik rekabet koşullarını açıkça ihlal ederek, seçim kampanyasında yoğun para kullanımı, seçmenleri vaat ve menfaatlerle yönlendirmeye kadar birtakım "usulsüzlük ve suistimallerin sürdürüldüğü" belirtildi.

Bazı bölgelerde, bilgi işleme sürecine rağmen seçim listelerinde mükerrer isimlerin olduğu belirtilen açıklamada, birtakım valilerin, siyasi parti temsilcilerini, seçime katılım oranını artırma bahanesiyle seçmenleri sandık merkezlerine taşıma konusunda teşvik ettiğine işaret edildi.

Açıklamada tüm bu ihlallerin seçim bütünlüğünü tehlikeye soktuğu ve bu sebeple de kınandığı ifade edildi.

SEÇİM ÖNCESİNDE ESKİ BAŞBAKAN BENKİRAN'DAN AÇIKLAMA

Seçimlerden üç gün önce eski Fas Başbakanı ve iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD)'nin eski genel sekreteri Abdulilah Benkiran, seçimler konusunda "gizli bir şeyler hazırlandığını" öne sürmüştü.

Benkiran, Facebook sayfasından yaptığı canlı yayında, 8 Eylül seçimleri konusunda gizli bir şeyler hazırlandığını hissettiğini belirterek, "Hazırlanan şeyin seçim sonuçlarını değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum. Fakat bunun ülkenin çıkarına olmadığından eminim." ifadelerini kullanmıştı.

Fas'ta, 2011 yılında başlayan Arap Baharı olaylarının ardından Anayasa'ya "Kralın hükümeti kurma görevini en fazla oy alan partiye vermesinin gereği" maddesinin konulmasıyla ülkede demokratik seçimler yapılmaya başlandı.

Son iki dönemdir seçimlerde ipi göğüsleyen Fas Adalet ve Kalkınma Partisi, 2016 seçimlerinde oy oranını artırarak milletvekili sayısını 107'den 125'e çıkardı. 2016'da ikinci 5 yıllık hükümeti kurmayı başaran parti, 2021 seçimlerinin de favorisi olarak gösteriliyor.