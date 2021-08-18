Fas'taki yangınların yüzde 95'i kontrol altına alındı

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde çıkan orman yangınlarının yüzde 95'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

Fas Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Ağustos Cumartesi günü başlayan orman yangınları sonrası söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yangınların 5 gün sonra yüzde 95'inin kontrol altına alındığını söyleyen Assali, Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, jandarma, mahalli yardım ve sivil savunma güçlerinden oluşan 520 kişilik ekibin yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Assali, yangının 1100 hektar ormanlık alanı etkilediğini aktardı.

Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir, Tunus ve Fas, son haftalarda güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Cezayir bugün, son dönemde ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurmuştu.