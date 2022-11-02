Fas'tan Cezayir'e "diyalog" daveti

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, Kral 6. Muhammed'in Cezayir'de düzenlenmekte olan 31. Arap Birliği Zirvesi'ne katılmadığını ancak Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u "diyalog" için Fas'a davet ettiğini bildirdi.

Cezayir, 24 Ağustos 2021'de Fas'ın "düşmanca tavırlarını" gerekçe göstererek Rabat ile diplomatik ilişkilerin tek taraflı şekilde askıya alındığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, 31 Ekim'de Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Cezayir'de yapılacak zirveye katılmayacak olmasına rağmen Fas heyetine "yapıcı bir şekilde çalışılması" talimatı verdiğini söylemişti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ise 1 Kasım'da Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Fas Kralı'nın, Cezayir'deki Arap Birliği Zirvesi'ne katılmayarak bir süredir ilişkilerde kopma yaşayan iki ülke liderinin bir araya gelme fırsatının kaçtığını dile getirmişti.