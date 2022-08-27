Fas ve Tunus arasındaki gerginlik devam ediyor

Tunus'un, "Gali'nin, 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansına (TICAD) katılması için Afrika Birliği (AfB) tarafından davet edildiği ve ülkenin Batı Sahra meselesinde tarafsızlığını koruduğu" şeklindeki açıklamasına Fas'tan yanıt geldi.

Fas resmi haber ajansı MAP'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığından bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Tunus'un açıklamasının, "tevil ve safsata içerdiği ve ülkenin tutumundaki belirsizliği daha da derinleştirdiği" ifade edildi.

Açıklamada, Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen TICAD'ın, AfB toplantısı olmadığı bilakis Japonya ve onunla diplomatik ilişkileri olan Afrika ülkeleri arasındaki bir ortaklık platformu olduğu dile getirildi.

Bu konferansa katılımın, Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından imzalı davet alan ülkelerle sınırlandırıldığını kaydeden yetkili, "Bu nedenle, AfB ilkeleri ve çalışma koşulları bu duruma uygun düşmemektedir." ifadesini kullandı.

Tarafsızlık konusuna da değinilen açıklamada, Tunus'un, "Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresinin 31 Ekim 2022'ye kadar uzatılmasını öngören ve tarafların soruna siyasi çözüm bulma sorumluluğunu vurgulayan 2602 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının" oylanmasında çekimser kalmasının şüphe uyandırdığı vurgulandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in, Gali'yi ülkeye gelişinde karşılamasının, bariz ve hiçbir gerekçesi olmayan düşmanca bir eylem olduğu dile getirildi.

- Ne olmuştu

Dün, 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) katılmak üzere başkent Tunus'a gelen Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılanmıştı.

Buna tepki gösteren Fas Dışişleri Bakanlığı dün yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un, Gali'yi konuk etmesinden dolayı Fas'ın Tunus Büyükelçisi Hasan Tarık'ın istişare amacıyla ülkeye geri çağrılmasına karar vermiş ayrıca, konferansa katılmama kararı alınmıştı.

Tunus da bugün bu adıma karşılık, Rabat Büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırmıştı.

- Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Tunus'un, Batı Sahra meselesinde "tam tarafsız" tutumunu koruduğu ve uluslararası meşruiyete bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, taraflar barışçıl bir çözüm bulana kadar Tunus'un bu tutumunun sabit kalacağı aktarıldı.

Açıklamada, Tunus'un Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği (AfB) kararlarına bağlı olduğu, Polisario Cephesi'nin TICAD'a AfB'nin daveti üzerine katıldığı ifade edildi.