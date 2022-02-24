Fas'ın eski başbakanı ülkesinin İsrail ile normalleşmesine tepki gösterdi

Fas'ın eski başbakanı olan Abdulilah Benkiran, ülkesinin İsrail ile normalleşmesini eleştiren açıklamalarda bulundu.

Fas'ın İslamcı partilerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) liderliğini yürüten Benkiran, yaptığı açıklamada Fas'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda acele ettiğini savundu.

Benkiran, normalleşme sürecinin Fas'ın sosyal ve kültürel dokusuna zarar verme riski olduğunu söyleyerek, İsrail ile normalleşme konusunda gösterilen aceleci tavrı kınadığını belirtti.

AKP lideri Benkiran, aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren sosyalist eğilimli "El Ahdas El Mağribiyye" gazetesini de, İsrail ile normalleşme yanlısı içerikleri sebebiyle "siyonist" olarak niteledi.

Benkiran'ın açıklamalarının, İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivai'nin Fas'a yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Fas'ta yaklaşık 10 yıl boyunca iktidar partisi konumunda kalan AKP, geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki seçimleri küçük bir farkla kaybetmişti.

İlk olarak 1993 yılında Oslo anlaşmaları sonrasında İsrail ile ilişkilerini tesis eden Fas, 2000 yılındaki İntifada'nın ardından İsrail ile ilişkilerini kesmişti.

Fas ile İsrail, 2020 yılı sonunda normalleşme anlaşmasıyla ilişkilerini yeniden tesis etmiş ve iki ülke arasında temaslar bunun ardından sıklaşmıştı.

Kaynak: Mepa News