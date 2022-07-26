Fas'ın kuzeyindeki orman yangınlarında 3 kişi öldü

Başkent Rabat'ın kuzeyinde bulunan Laraş şehrindeki yerel makamlardan yapılan açıklamada, yangının yerleşim bölgelerine ulaşması üzerine yapılan tahliye çağrılarına uymayan 2 kadının dumandan zehirlenerek vefat ettiği aktarıldı.

Laraş'ta 23 Temmuz'da başlayan orman yangınlarının üçüncü gününde halen kontrol altına alınamadığı, yangın nedeniyle toplam 536 ailenin evlerinden tahliye edildiği kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Tevnat bölgesinde de dün orman yangınlarına müdahale eden bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan Fas hükümeti, 5 ilde yangınlardan etkilenen vatandaşlara 290 milyon dirhem (yaklaşık 29 milyon dolar) yardım yapılacağını duyurdu.

Fas'ın kuzeyindeki orman yangınları nedeniyle 15 Temmuz'da da bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Böylece son can kayıplarıyla birlikte ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu.