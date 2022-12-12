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Fas'ın ulusal havayolu şirketi, Katar'a özel uçuşlar düzenliyor

Royal Air Maroc, Fransa'ya karşı oynanacak tarihi maç öncesinde özel fiyatlarla Kazablanka'dan Doha'ya seferler düzenliyor.

Afrika 12.12.2022, 19:47 12.12.2022, 19:56
Fas'ın ulusal havayolu şirketi, Katar'a özel uçuşlar düzenliyor

Fas'ın ulusal havayolu şirketi, Fransa ile oynanacak Dünya Kupası yarı finali öncesinde futbol taraftarlarını Katar'a taşımak için 30 özel uçuş düzenliyor.

Royal Air Maroc, Kazablanka'dan Doha'ya salı ve çarşamba günleri de sefer düzenleyeceğini duyurdu. Fas, cumartesi günü Portekiz'i 1-0 yenerek Dünya Kupası yarı finaline ulaşan ilk Afrika ve Arap takımı olmuştu. 

Kaynak: Middleeasteye.net

#Fas #royal air maroc #Katar
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