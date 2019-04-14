Faslı öğretmenler grevlerine son verdi

Fas'ta sözleşmeli öğretmenler, Eğitim Bakanlığı ile varılan anlaşmanın ardından 6 haftadır devam eden grevi sonlandırdı.

Fas Eğitim Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu" ile eğitim sendikaları temsilcileri başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından sözleşmeli öğretmenler grevi sonlandırarak pazartesi gününden itibaren işlerine döneceği taahhüdünde bulundu.

Taraflar arasındaki görüşmelerde ayrıca bazı öğretmenler aleyhinde alınan hukuki ve idari uygulamaların tamamının durdurulması ve maaşlarının ödenmesi yönünde karar alındı.

KADRO TALEBİNDE BULUNUYORLAR

Sözleşmeli öğretmenler, hükümetin memur kadrosuna alınmaları talebiyle 6 haftadır grev yapıyordu.

Fas hükümeti 2016'da öğretmenler için iki yılda bir yenilenen sözleşmeli çalışma programı uygulamasına geçmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 09:47