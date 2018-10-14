Faslılar yolsuzlukla savaş istiyor

Fas Kamu Malını Koruma Derneğinin çağrısıyla En-Nasr Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce eylemci, yolsuzluğa karışanların hesaba çekilmesini talep eden sloganlar attı.

Göstericiler, "Yolsuzluğa, kamu malını yağmalamaya son verin" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan Fas Kamu Malını Koruma Derneği Başkanı Muhammed el-Galusi, "Bu eylem rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için yapılan toplu bir çağrıdır." dedi.

Yolsuzluk ve kamu malının yağmalanmasının kalkınma ve demokrasi önünde gerçek bir engel oluşturduğunu belirten Galusi, "hükümetin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için irade gösterememesini" eleştirdi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin yolsuzluk nedeniyle modern ve donanımlı 150 hastane inşa etme imkanını kaybettiğini belirtmişti.

Fas'ta yolsuzlukla etkin mücadele için 21 Eylül 2017'de Bakanlar Kurulu kararıyla "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komitesi" oluşturulması yönünde bir kararname imzalanmış ve yolsuzlukla mücadele stratejisi için 200 milyon dolar bütçe ayrılmıştı.



Kaynak: www.dunyabulteni.net