Fas’ta endüstriyel atık ithalatı tartışma konusu oldu

Fas Enerji, Maden ve Çevre Bakanlığı’nın, ithalatına izin verilecek ‘tehlikeli olmayan atık listesinin’ tanımlanması ile bunların ithalat, ihracat ve transit geçiş koşullarıyla ilgili iki yeni kararı, insan hakları örgütleri ve sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Bakanlık, Fas’ın atık yönetimi ve bertarafı ile ilgili 2006 yılında çıkarılan yasayla düzenlenen ‘çevreye zararlı ve ulusal standartlara tabi olmayan herhangi bir zehirli atık ithalatını kabul etmeme’ taahhüdünü sürdürdüğünü açıklığa kavuşturmak zorunda kaldı.

Enerji, Maden ve Çevre Bakanlığı, Fas’ın uzun yıllardır zehirli olmayan ve çevreye zarar vermeyen bir grup atığı ithal ettiğini belirterek, bunların imalat endüstrisinde kullanıldığına işaret etti.

Bakanlık ayrıca Fas’ın, 2016-2019 döneminde tekstil, plastik, kağıt ve metal gibi enerji ve endüstri hammaddesi olan bu atıktan yaklaşık 1 milyon 600 bin ton ithal ettiğini bildirdi.

Son iki kararın, bu tehlikeli olmayan atıkların ithalatını çerçeveye oturtmak için alındığını ifade eden bakanlık, söz konusu kararların atık ithalatı, ihracatı ve transit geçişi için entegre ve sıkı bir yasal çerçeve sağlamayı mümkün kılacağına vurgu yaptı.

Fas’ın ürettiği atıklarla ilgili olarak bakanlık, bunların geri dönüştürüldüğünü ve ülkede kullanıldığını ancak iç ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini belirtti.

Fas İnsan Hakları Komisyonu ise atık ithalatının Fas vatandaşlarının ‘sağlıklı bir çevre ve sağlık’ hakkına zarar verdiğini göz önünde bulundurarak, iki kararın çıkarılması konusundaki endişelerini dile getirdi.

Komisyon, insan sağlığı ve çevreye zararlı olduğu için Fas hükümetini iki bakanlık kararını derhal iptal etmeye çağırdı.

Kaynak: Şarkul avsat