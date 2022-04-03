Fas’ta ramazan hareketliliği

Son dönemde Kovid-19 vakalarının hafiflemesi ve buna karşı alınan önlemlerin kaldırılmasının ardından ramazan ayının arifesinde başkent Rabat’taki çarşılarda yoğunluk oluştu.

Faslılar, bir araya gelecekleri iftar sofralarını hazırlamak, salgından önce olduğu gibi akraba ziyaretlerini yeniden gerçekleştirecekleri bir ramazan ayı geçirmek için sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satışlarının yapıldığı çarşı ve pazarlara akın etti.

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, cuma günü hilalin görülmediğini; şaban ayının 30 güne tamamlanacağını ve ramazanın pazar günü başlayacağını açıklamıştı.

AA ekibi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Rabat’ın Eski Şehir bölgesindeki çarşıda ramazan hareketliliğini gözlemledi.

Mübarek Binabdulaziz, Faslıların ramazan ayına özel bir önem verdiğini belirterek, "Bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemiz de zor zamanlardan geçiyor. Kovid-19 nedeniyle fiyatlarda artış yaşanıyor." dedi.

Faslıların büyük bir sevinçle ramazanı karşıladığına dikkati çeken Binabdulaziz, "Manevi bir atmosfere giriyoruz. Tüm zorluklara rağmen insanlar sohbet ve muhabbetle dolu bir ramazan ayı geçirmek istiyoruz. Aileler iftar sofralarında bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Esnaf Muhammed Ayetzavid ise bu ramazan öncesi çarşıda yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu belirtti.

Ayetzavid, iki yıl boyunca ekonomik açıdan zor zamanlar yaşadıklarını anlatarak, "Çok şükür pazarda hareketlilik var. İnsanlar bütçelerine göre, badem, ceviz, hurma alıyor. Öncesine göre daha güzel bir durum yaşanıyor. Kovid-19 tehdidinin hafiflemesiyle ramazanı daha iyi bir atmosferle karşılıyoruz. Çok şükür." diye konuştu.

Fas’ta iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden biri şıbbakiye tatlısı, özellikle etli harira çorbası ile birlikte ramazanda en çok tüketilen yiyeceklerin başında geliyor.

Şıbbakiye, güle benzeyen hamur şeritlerinden yapılıyor. Altın rengini alıncaya kadar kızartılan; bal ve portakal çiçeği suyundan yapılmış bir şerbete batırılan gül şeklindeki hamurlar tatlı susam serpilerek servis ediliyor.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Rabat'taki tarihi Eski Şehir bölgesindeki çarşıda bulunan şıbbakiye tatlıcılarına rağbet artıyor.

Fas mutfağına özgü çeşit çeşit tatlıların satıldığı dükkanın sahibi Fevziyye Binaribiş, ramazan ayının herkes için hayırlı şekilde geçmesini temenni ettiğini ifade etti.

Binaribiş, "Ramazanın kendine özgü gelenekleri var. Bir Faslının iftar sofrasında mutlaka bir çeşit tatlı olmalı ve bu da kesinlikle şıbbakiye." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Binaribiş, "Çok şükür bizim işlerimiz de yürüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. İki yıl salgın nedeniyle bir kriz yaşadık, şimdi bitti ve her şey normale döndü." ifadelerini kullandı.

Kökeni Endülüs'e kadar uzanan Fas mutfağının lezzetlerinden olan "pastilla" böreğinin yapılması için çarşıdaki fırınların önünde pişirilen "varka" yufkası da ramazan ayında yoğun ilgi gören bir başka ürün.

Tavuklu şekerli bir yiyecek olan pastilla böreği, filo hamuruna benzeyen varka adı verilen yufkalardan yapılıyor.

Büyük bir tepsiye kat kat yerleştirilen "varka"lar üzerine bir kat şeker, tarçın, kavrulmuş bademin yanı sıra yumurta ve tavuk suyu karışımı dökülüyor. İçerisine tavuk eti de konulan "varka" yufkaları kapatıldıktan sonra tarçın ve şeker serpilerek hazırlanıyor.

Eski Şehir çarşısındaki bir fırından "varka" almak için sırada bekleyen Faslı ev hanımı Rukayye Mukitti, "Ramazan ayı geliyor ve evde pastilla yapmak için varka almamız gerekiyor. Varkayı pastillanın yanı sıra farklı börek ve tatlılarda da kullanıyoruz. Varkalı pasta ve börekler de mutlaka iftar sofrasında yer alıyor." dedi.

Mukitti, ramazan ayını sevinçle karşıladığını belirterek, "Kovid-19 öncesi ramazanları özledik. Şimdi çok şükür salgın hafifledi. Biz de mutluyuz, yeniden çarşılara çıkabildik. Allah hepimize sağlık ve afiyet dolu bir ramazan geçirmeyi nasip etsin." şeklinde konuştu.