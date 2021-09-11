Fas'ta yeni süreç pazartesi başlıyor

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimlerde 102 sandalye kazanan Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Siyasi Büro üyesi Reşid et-Talbi el-Alemi, hükümetin kurulması için yapılacak istişarelerin pazartesi başlayacağını söyledi.

Alemi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kurulmasıyla ilgili sürece dair bilgi verdi. İstişarelerin pazartesi başlayacağını belirten Alemi, ilk turda, hükümete ortak olmak isteyenler ile muhalefet safında kalmak isteyen partilerin belirleneceğini kaydetti ancak diğer turlara ilişkin bilgi vermedi.

İstişarelerin temel zemininin partilerin seçim programına göre belirleneceğini dile getiren Alemi, vatandaşların güçlü, etkin ve uyumlu bir hükümet beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

Kral 6. Muhammed, 10 Eylül'de RNI Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'u hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fas İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.

Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisinin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketinin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisinin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.

Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.