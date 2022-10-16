Fas’taki Tevhid ve Islah Hareketi yeni liderini seçti

Hareketin 7'nci Ulusal Genel Kurulunda yapılan seçimde Rimmal, 470 katılımcıdan 397 oy aldı.

Rimmal’in oyların yaklaşık yüzde 85’ini aldığı seçimlerde geriye kalan oylar Abdurrahim Şeyhi, Muhammed el-Birahimi, Muhammed Alevi ve El-Hassin el-Mus arasında paylaşıldı.

Harekete son iki dönemdir Abdurrahim Şeyhi başkanlık ediyordu.

Tevhid ve Islah Hareketi, Fas’ta 2011-2021 yıllarında ülkedeki koalisyon hükümetlerinin büyük ortağı olan PJD’nin sivil kolu olarak biliniyor.

Rimmal, Hareketin 2018’de yapılan 6’ncı Genel Kurulundan bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.