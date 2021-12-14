Feci kaza: 20 ölü
Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.
Afrika 14.12.2021, 01:49
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonuncu 20 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Yusuf Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Kano-Jama'are kara yolunda kamyonla yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Abdullahi, kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu söyleyen Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA
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