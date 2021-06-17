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Feci kaza: Yanarak öldüler

Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile akaryakıt kamyonu çarpıştı. Feci kazada 7 kişi yanarak can verdi.

Afrika 17.06.2021, 01:55
Feci kaza: Yanarak öldüler

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Ogun eyaletindeki Ajilete-Idiroko kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker, minibüsle çarpıştı ve ardından alev aldı.

Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kazanın tanker sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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#nijerya #ogun #trafik kazası
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