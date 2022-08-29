Fethi Başağa hakkında yakalama emri çıkarıldı

Libya Savunma Bakanlığı Askeri Savcısı Tümgeneral Mesud Erhume; polis, istihbarat servisleri ve ülkedeki tüm güvenlik teşkilatına yazılı talepte bulundu.

Erhume, Başağa'nın yanı sıra Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin geçen 17 Mayıs'ta görevden aldığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Usame Cuveyli, Başağa hükümetinin Eğitim Bakanı Muhammed Abdulcelil ve Demokrasi Partisi Başkanı Muhammed Savvan'ın yakalanmasını istedi.

Öte yandan, Başağa, yaptığı açıklamada, Trablus'ta yaşanan olaylardan başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi ve hükümet yetkililerini sorumlu tuttu.

Askeri Savcı Erhume bugün, Başağa, Cuveyli, Abdulcelil ve Savvan'ın ülke dışına çıkışlarının yasaklanmasını istemişti.

Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.