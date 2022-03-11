Fethi Başağa, hükümeti Trablus’ta kuracak

Facebook hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Başağa, bazı ülkelerin Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile kendileri arasında arabuluculuk teklif ettiğini ancak Dibeybe’nin teklifi reddettiğini söyledi.

Dibeybe’nin ülkenin hava sahasını kapattığını belirten Başağa, ‘’Hükümetimiz bu haddi aşmalara sabretti ve hava sahasını açmak için birçok ülkenin büyükelçisi ile temasta bulundu, ancak hava sahasının açılmasını başaramadık.’’ dedi.

Yerel ve uluslararası her türlü diyaloga hazır olduklarını ve kendisini destekleyen askeri güçlerin sadece ülkenin batısından oluştuğu iddialarının yalan olduğunu vurgulayan Başağa, şu ifadeleri kullandı:

‘’Hükümetimiz Libya’nın tamamını kapsadığı, hizmet sunabildiği ve kontrolünü tüm bölgelere yaydığı için seçim yapabilir. Trablus’ta hükümet kurma konusunda kararlıyız. Libya’nın hiçbir yerinde paralel bir hükümet olmayacak.’’

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.