Fetva kirliliğine karşı misak yayımlandı

Mısır’da düzenlenen dördüncü Uluslararası Fetva Konferansı sonunda fetva vermenin ahlaki değerlerini içeren "dünya fetva misakı" adında bir bildiri yayımlandı.

Mısır Resmi Haber Ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen ve 70 ülkeden ilim adamlarının katıldığı “pratik ve uygulama arasında fetvanın yenilenmesi” başlıklı üç gün süren konferans sona erdi.

Mısır Müftüsü Şevki Allam, dünyadaki fetva kirliliğinin ortadan kaldırılması, fetva verme konusundaki prensiplerin belirlenmesi ve istikrarlı bir sisteminin oluşturulması fikrinden yola çıkarak bir misak hazırlandıklarını söyledi.

Misakın fetva kurumu ve fetvanın verilmesi ile ilgili iki önemli unsurdan oluştuğuna işaret eden Allam, “burada hedef, standartları ve sistemi olan bir fetva kurumu oluşturmak, fetvanın bilimsel kriterlere ve belirlenen prensiplere göre verilmesini sağlamaktır.” dedi.

Mısır’da ilk fetva konferansı, “var olan sorunlar ve beklentiler” başlığıyla 2015 yılında modern dönemde karşılaşılan sorunlara uygun fetvalar verilmesinin sağlanması hedefiyle düzenlenmişti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net