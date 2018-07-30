Fidye çetesi yakalandı ama iş adamları bulunamadı

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Madagaskar'da, son 2 haftadır başkent Antananarivo'da çoğunluğu Hindistan kökenli birçok yabancı iş adamı fidye için kaçırıldı. Güvenlik güçlerinin iş adamlarını fidye için kaçırdığından şüphelendiği kişilerin adreslerine düzenlediği operasyon sonucu 23 kişi gözaltına alındı.

Polis kaynakları, yakalanan zanlılardan 11'inin aynı suçtan arananlar olması nedeniyle tutuklandığını belirterek, 2 kişinin de polisle girdiği çatışmada vurulduğunu kaydetti.

Bir hafta önce başkentteki bir semtte madencilik firmasında görevli 4 Hintli iş adamı kaçırılmıştı. Kaçırılan iş adamlarının bulunup bulunmadığıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama ise gelmedi.