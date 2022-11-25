Fidyeciler "yeni para" istedi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı kişiler, Zamfara eyaletinde kaçırdığı kişilerin ailelerini arayarak 5 milyon naira (yaklaşık 210 bin lira) fidye talep etti.

Silahlı kişiler, ailelere fidyeyi, ülkede yeni tasarlanan banknotlarla ödemelerini söyledi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, dün, ülkesinde sahtecilik ve artan güvenlik sorunları nedeniyle Nijerya Merkez Bankasının (CBN) tasarladığı ve aralıkta piyasaya sürülecek yeni 200, 500 ve 1000 nairalık banknotları açıklamıştı.

CBN Başkanı Godwin Emefiele de yaptığı açıklamada, yeni tasarlanan banknotların 15 Aralık'tan itibaren piyasaya sürüleceğini, eskilerinin ise 31 Ocak 2023'e kadar geçerli olacağını söylemişti.

Uzun süredir yolsuzluğu, haydutluğu ve terörizmin finansmanını azaltmak için mücadele eden Nijerya için banknotları değiştirme kararının önemli olduğu ifade ediliyor.