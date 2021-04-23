Fil sürüsü kaçak avcının üzerinden geçti

Hafta sonu Güney Afrika'da kaçak gergedan avcısı olduğundan şüphelenilen biri üreme dönemindeki fil sürüsü tarafından ezilerek öldürüldü.

Ölen avcı ve suç ortakları, cumartesi günü fillerle karşılaştıklarında Kruger Ulusal Parkı (KNP) korucularından kaçıyordu.

Park yetkililerinin kendilerini fark ettiğini anlayan grup, beklenmedik şekilde sürünün karşısına çıkmadan önce kaçmaya çalıştı.

Yaptığı açıklamada KNP, kaçak avlandığından şüphelenilen kişilerden birinin gözünden yaralandığını ama kaçmayı başardığını ifade etti.

İkinci kişi tutuklanırken, ölen avcı ise "kötü şekilde çiğnenmiş" halde bulundu ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Grup korucuların kendilerini kovaladığını anlayınca arkada bir baltayla bir torba malzeme bıraktı.

Tutuklanan zanlı, parkın askeri hava araçlarının ve KNP birimlerinin yardımıyla yakalandı. Bir tüfek de bulan yetkililer, vakayı polise devretti.

Kaçmayı başaran şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

KNP'nin idare müdürü Gareth Coleman, ekibinin çalışmasından gurur duyduğunu ve bir hayatın "boşu boşuna" yitip gitmesinin talihsiz olduğunu söyledi.

Coleman "Yalnızca disiplin, ekip çalışması ve azim sayesinde KNP'de kaçak gergedan avcılığının engellenmesini sağlayabiliriz" diye ekledi.

Coleman, yerel halkı da yetkililerin kaçan şüpheliyi bulmasını sağlayabilecek herhangi bir bilgiyi paylaşmaya çağırdı.

Nisan 2019'da aynı parkta meydana gelen başka bir olayda bir kaçak avcı da ezilerek öldürülmüş ve sonra bir aslan sürüsü tarafından yenmişti.

Suç ortaklarının bir fil tarafından ezildiğini söylediği kaçak avcıyı bulmak için oluşturulan arama ekibi, bir insana ait bir kafatasıyla bir pantolon bulmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe