"Fildişi Sahili Devlet Başkanı Ali Hasan Suudi protokolü reddedip kendi parasıyla hac yaptı" iddiası

Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara'nın resmi protokolü reddederek kendi parasıyla hac yaptığını iddia eden bir fotoğraf sosyal medyada geniş kitlelerce paylaşılıyor. Gönderide yapılan iddiayı kontrol edelim.

İddia : Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, resmi protokolü reddederek kendi parasıyla hac yaptı.

Gerçek : Fildişi Sahili Başkanı Alassane Ouattara, 2018 yılında ailesi ve diğer Fildişili şahsiyetlerle birlikte hac yaptı, ancak herhangi bir resmi Suudi protokolünü reddetmedi. Nisan 2022'de Mescid-i Nebevî Medine'de umre yaptı; sonra da Özel Kuvvetler ve cami görevlileri tarafından karşılandı. Suudi Arabistan'dan bir medya platformu olan Anti-Söylentilerle Mücadele Kurumu'na göre, fotoğraftaki kişi Başkan Alassane Ouattara değil. Dolayısıyla yazıdaki iddia YANLIŞTIR .

Fildişi Sahili Başkanı'nın Batı Asya'ya yaptığı son ziyareti internette araştırdığımızda, Nisan 2022'de Mescid-i Nebevi Medine'de umre yapmak için ziyaretini bildiren makaleler bulduk. Suudi Gazetesi'nin bu haberine göre Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, Özel Kuvvetler ve cami yetkilileri tarafından karşılandı. Fotoğrafların hiçbiri çevrimiçi olarak viral fotoğrafla eşleşmediğini bildirdi.

Ağustos 2018'de bile Başkan Alassane Ouattara, Mekke ve Medine'ye hac ziyareti yaptı. Tekerlekli sandalyede hac yapmasına rağmen , ailesi ve diğer birçok Fildişili şahsiyetle birlikte oradaydı. Alassane Ouattara , Suudi Arabistan Kralı Salman İbn Abdelaziz Al Saud'un daveti üzerine hacca başladı . Fotoğrafları burada görülebilen Suudi yetkililer tarafından alındı . Bu fotoğrafların hiçbiri viral fotoğrafla uyuşmuyor.

Aynı fotoğraf Hac 2018'de Başkan Alassane Ouattara ile viral hale geldiğinde, Suudi Arabistan'dan bir medya platformu olan Anti-Rumours Authority , kişinin Başkan Alassane Ouattara olmadığını söyleyerek tweet attı. Suudi protokolünün reddedildiği iddiasını yalanladı; Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın özel güvenliğiyle hacca gittiğini söyledi.

Özetlemek gerekirse, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde Suudi resmi protokolünü reddederek hac yaptığına dair hiçbir kanıt yok.