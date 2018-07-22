Filistinli bilim adamlarına Cezayir'de suikast

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Filistinli bilim adamlarına yönelik suikastlara bir yenisi daha eklendi. Cezayir'de yaşayan iki Filistinli bilim adamı yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Cezayir Dışişleri Bakanlığı ve Filistinli kaynaklar, bilim adamlarının suikast kurbanı olduğunu açıkladı.

İsrail istihbaratı, geçtiğimiz Nisan ayında Malezya'da yaşayan Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'a suikast düzenletmişti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Batş, Kuala Lumpur'daki evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, eşi ve üç çocuğuyla yaklaşık 10 yıldır Malezya’da yaşıyordu. Batş'ın, sabah namazı için gittiği camide gönüllü olarak imamlık yaptığı belirtildi.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, şüphelilerin "bir istihbarat örgütüne bağlı Avrupalılar" olduğunu söylemişti.

The New York Times gazetesi istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Fadi el-Batş’a yönelik suikast emrini bizzat Mossad Başkanı Yossi Cohen’in verdiği belirtilmişti. Ortadoğu ülkelerine bağlı istihbarat kurumlarının da doğruladığı suikastin, Mossad’ın, Filistin’de İslami direniş hareketi Hamas’a yönelik şiddet politikasının en son halkası olduğu vurgulanmıştı.

Mossad’ın başta İran ve Filistinli bilim adamlarını dünyanın farklı ülkelerinde hedef aldığı uzun süredir biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 22:49