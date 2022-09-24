Fransa Başbakanı, önümüzdeki ay ‘ortaklığı pekiştirmek’ için Cezayir’e gidecek

Bir hükümet kaynağı, Fransa ve Cezayirli yetkililerin, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirme ve ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etmek için bir araya geleceklerini söyledi.



Geçtiğimiz Ağustos ayında, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, Macron'un başkent Cezayir’e yaptığı üç günlük ziyarette, karşılıklı saygı ilkesine dayalı stratejik bir ortaklık kurma konusunda anlaştı.



Tebbun ve Macron, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra çeşitli alanlarda fikir birliğine vardı.

Şarku’l Avsat