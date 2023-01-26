Fransa Burkina Faso'daki askerlerini bir ay içinde çekecek

Fransız basının bir diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Burkina Faso'nun, topraklarında konuşlu Fransız askeri birliklerinin çekilmesi talebi dün Fransa'ya ulaştı.

Buna göre Burkina Faso hükümeti, ülkelerinde konuşlu Fransız güçlerinin statülerine ilişkin 2018'deki anlaşmanın feshedildiğini Fransa'ya resmi olarak bildirdi.

Fransız diplomatik kaynak, "Sözleşmenin şartlarına göre, fesih, yazılı bildirinin alınmasından bir ay sonra yürürlüğe girer. Bu talebi yerine getirerek bu anlaşmanın şartlarını uyacağız." ifadesini kullandı.

Burkina Faso'da Fransız Sabre Operasyonu kapsamında 400 asker görev yapıyor.

Son birliğin şubat sonu itibarıyla ülkeyi terk edeceğini belirten bir kaynak, askeri ekipmanlar dahil tam çekilmenin nisan sonunu bulacağını aktardı.

Burkina Faso Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, Burkina Faso Devlet Televizyonuna (RTB) yaptığı açıklamada, Fransız askeri birliklerinin ülkeden ayrılması için talepte bulunduklarını doğrulamıştı.

Ouedraogo, Fransız askerlerinin Burkina Faso topraklarında bulunmasına izin veren anlaşmayı feshettiklerini, buna karşın 2 ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin devam edeceğini belirtmişti.