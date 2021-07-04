'Fransa, Cezayir çölünde nükleer denemelerin yapıldığı alanların haritalarını vermek istemiyor'

Zeytuni, Fransa'nın, 1960'larda Cezayir çölünde nükleer denemeler gerçekleştirdiği alanların haritalarını teslim etmeyi kabul etmediğini söyledi.

Zeytuni, ülkenin 5 Temmuz 1962'de Fransa sömürgesinden kurtuluşunun 59. yılı münasebetiyle Cezayir haber ajansı APS'ye konuştu.

"Fransa, radyoaktif ve kimyasal atıkların gömüldüğü ve hala açığa çıkarılmamış olan alanların belirlenmesini sağlayacak topoğrafik haritaları vermeyi kabul etmiyor." diyen Zeytuni, Paris yönetiminin, bu atıkların bulunduğu alanların temizlenmesi ya da bu denemelerden zarar görenlerin tazmini için hiç bir girişimde bulunmadığını belirtti.

Zeytuni, Fransa'nın nükleer denemelerinin, çevreye ve insana zarar veren radyoaktif etkilerinin hala devam ettiğini ve bunların, işlenen suçların su götürmez bir kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde 4'ü yerin üstünde 13'ü de yer altında olmak üzere en az 17 nükleer deneme yaptığı belirtiliyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, haziran başında Fransız haftalık dergisi Le Point'e verdiği röportajda, "Fransa'dan nükleer deneme sahalarını temizlemesini istiyoruz." demişti.

AA