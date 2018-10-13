Fransa'dan soykırım yaptığı Ruanda'ya 4 yıllık Genel Sekreterlik

Fransızca konuşulan ülkeleri biraraya getiren Uluslararası Frankofoni Örgütü (OIF)'nün Ermenistan'da yapılan 17'nci toplantısında yeni genel sekreter Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo oldu.,

Son on yıldır Ruanda'da Fransızca'dan İngilizce'ye doğru kayışın fazla olmasına rağmen Ruanda'nın 4 yıllığına Örgüt sekreterliği alması tartışmalara sebep oldu. Mushikiwabo 12/10/2018 tarihinde Kanadalı siyasetçi Michaelle Jean'den yeni görevi devraldı.

57 yaşındaki siyasetçi, düzinelerce ülkeyi ziyaret için destek kampanyası yaptı ve Afrika Birliği ile birlikte Fransa'nın da önemli desteğini aldı.

İronik olarak Rwanda,eski bir Belçika sömürgesi, 2008 yılında eğitim dili olarak İngilizce'ye geçti ve bir yıl sonra Commonwealth (İngiliz Milletler Topluluğu)'e katıldı.

Hem Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile hem de iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda'nın başkenti Kigali'de 1994 yılında 800 bin insanı öldüren Fransız soykırımı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

1970 yılında kurulan OIF, dünyanın Fransızca konuşulan ülkelerini birleştiriyor. Toplamda 274 milyon Fransız konuşmacı da dahil olmak üzere 900 milyondan fazla nüfusu barındıran 58 üye ve 26 gözlemciye sahip.

Resmi Fransız tahminlerine göre, Fransızca şu anda Mandarin Çincesi, İngilizce, İspanyolca ve Arapça'dan sonra dünyanın en çok konuşulan dili.

Kaynak: www.dunyabulteni.net