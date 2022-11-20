Fransa, Nijer'e 2 helikopter verdi

Fransa, Mali'den çekilmesinin ardından askeri varlığını yoğunlaştırdığı Nijer'e 2 adet saldırı helikopteri hibe etti.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada SA342M Gazelles tipi 2 saldırı helikopteri, Fransa'nın Nijer Büyükelçisi Sylvain Itte tarafından 16 Kasım'da bir askeri üste teslim edildi.

Böylece Fransa tarafından Nijer'e teslim edilen Gazelle tipi saldırı helikopteri sayısı 5'e çıkmış oldu.

Fransa'nın söz konusu helikopterleri "terörle mücadele" kapsamında kullanılması için Nijer'e teslim ettiği bildiriliyor.

Helikopterlerin kara birliklerine destek, yaralı tahliyeti, keşif ve iletişim amacıyla kullanılacağı ifade ediliyor.

Fransa, yıllardır Nijer ordusuna askeri destek ve eğitim sağlıyor.

Bu kapsamda Nijer ordusuna bağlı birçok pilot ve askeri teknisyen Fransız uzmanlar tarafından eğitildi.

AFP'ye göre, Fransa, Nijer'deki helikopter eğitim projesine 24 milyon Euro harcadı.

Fransa Nijer'deki askeri varlığını artırıyor

Fransa son olarak Mali'den çekilmiş ve askerlerini Nijer'e kaydırmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şubat ayında, Mali'den çekilen yabancı askerlerin Nijer'de konuşlanacağını açıklamıştı.

Barkhane Operasyonu Komutanı General Laurent Michon temmuz ayında aklaşık 2 bin 500 Fransız askerinin Sahel'de varlık göstermeye devam edeceğinin altını çizmişti.

Michon ayrıca, Afrikalı subaylarla ortak çalıştırmalar gerçekleştirmek adına Nijer'in başkenti Niamey'de genel merkez kurduklarını açıklayarak Fransız askeri birliklerinin yeni yönünün Nijer olabileceği sinyalini vermişti.

Afrika ülkelerinin talebi doğrultusunda Sahel'de kalıp kalmayacakları konusunun belli olacağını belirten General Michon "Afrika ülkelerinden gelen talepler operasyonların devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Yerel orduların yerine geçmeyi değil, onlara destek sağlamayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News