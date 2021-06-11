Fransa'dan Sahel bölgesinden çekilme kararı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika kıtasında yer alan Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini duyurdu.
Afrika 11.06.2021, 08:24 11.06.2021, 05:57
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2014 yılından bu yana Afrika’nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında devam eden Barkhane Operasyonu’nun sona ereceğini duyurdu.
Barkhane operasyonu
Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane" operasyonunu başlatmıştı.
Barkhane operasyonunda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.
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