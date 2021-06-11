Fransa'dan Sahel bölgesinden çekilme kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2014 yılından bu yana Afrika’nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında devam eden Barkhane Operasyonu’nun sona ereceğini duyurdu.

Barkhane operasyonu

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane" operasyonunu başlatmıştı.

Barkhane operasyonunda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.