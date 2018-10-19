Fransız marketler zincirine yeni şube açmak yasak

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yayınladığı kararnameyle Fransız marketler zinciri Auchan'ın ülkede yeni şube açmasına sınırlama getirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameye göre "perakendecilere ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girene kadar" Fransız marketler zinciri Auchan'ın Senegal'de yeni şube açması yasaklandı.

Kararnamenin uygulanmasından Başbakanlık ve Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.

Söz konusu düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı.

Ağustos ayında ülkedeki büyük Fransız market zincirlerinin bazı malları satmasına yasak getirilmişti.

Senegal’da aktivist Guy Marius Sagna liderliğindeki "France degage (Fransa dışarı/defol)" kolektifi uzun süredir Fransa karşıtı gösteriler, yürüyüşler düzenliyor. Aynı grup altında oluşturulan "Auchan degage " kolektifi de yerli küçük esnafa zarar verdiği gerekçesiyle Fransız marketler zinciri Auchan önünde pek çok defa gösteri yapmıştı. Gösterilere birçok esnaf da destek vermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net