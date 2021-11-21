Frederik Willem de Klerk toprağa verildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 11 Kasım'da hayatını kaybeden ve 1948-1994 döneminde hakim olan ırkçı apartheid rejiminin son Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk, resmi olmayan ve aile üyelerine özel bir cenaze töreniyle defnedildi.

Cape Town kentinde düzenlenen özel tören, basına kapalı gerçekleştirildi.

Öte yandan cenaze evinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alınması dikkati çekti.

Apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı

Güney Afrika'yı 1989-1994 döneminde yöneten ve bir süredir akciğer zarı kanseri tedavisi gören Klerk, 11 Kasım'da Cape Town kentindeki evinde 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmış, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.

Nelson Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, son yıllarda apartheid yanlısı açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Klerk, ölümünün ardından yayınlanan son video mesajında, apartheid döneminde yaşanan olaylara ilişkin Güney Afrikalılarından özür dilemişti.

Klerk'ün anısına 17 Kasım'dan itibaren ülke genelinde bayrakların yarıya indirildiği "ulusal yas" ilan edilmişti.

Hükümetten yapılan açıklamada Klerk için resmi bir tören düzenlenmesinin planladığı bildirildi.

Apartheid rejimi

Güney Afrika'da 1948'den itibaren 46 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak uygulanan apartheid rejimi, ülkedeki Avrupa kökenli beyaz azınlık nüfusun, siyahlar ve diğer ırklardan üstünlüğünü temel alıyordu.

Bu kapsamda beyaz olmayan Güney Afrikalılara her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılırken, özellikle siyahlara karşı ciddi baskı ve şiddet uygulanıyordu.

1980'lerden itibaren uluslararası toplumun şiddetli baskı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan apartheid rejimi, 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın iktidara gelmesiyle resmi olarak sona erdi.