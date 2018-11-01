"Gabon Cumhurbaşkanı Riyad'da kayboldu" iddiası

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba’nın 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Gelecek Yatırım Girişimi (FII) zirvesi için gittiği Suudi Arabistan'da kaybolduğu iddialarına Başkanlık sözcüsü tarafından açıklama geldi.

Başkanlık sözcüsü Ike basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Ondimba'nın rahatsızlığı sebebiyle Riyad’ta Kral Faysal hastanesine yatırıldığını söyledi.

Zirve için Suudi Arabistan'da bulunan 59 yaşındaki cumhurbaşkanının çarşamba günü hastaneye yatırıldığı bilgisi pazar günü açıklandı.

Gabon ve yanında diğer Afrika ülkelerinde Ondimba'nın Riyad'da kaybolduğu iddia ediliyordu.

Kamerun'daki özel bir televizyon istasyonu, Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'nın ölümünü ilan etti. Gabon'un cumhurbaşkanlığı tarafından "ona (Ondimba) bakan doktorlar son aylarda çok yüksek aktiviteler nedeniyle ağır yorgunluk teşhisi koymuşlar. Reçete olarak da dinlenme tavsiye edildiği" resmi olarak doğrulanmalı dedi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) iddiasına göre Çarşamba akşamı Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman onu ziyaret etti.

Gabon küçük nüfuslu eski Fransız sömürgesi olan Afrika kıtasının ortasındaki bir ülke.

Kaynak: mediacongo, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 13:23