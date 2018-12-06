Gabon Cumhurbaşkanı Rabat’ta tedavi altında

Suudi Arabistan ziyareti sırasında ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gabon Başbakanı Emmanuel Issoze Ngondet tarafından Salı günü ziyaret edildi.

Başbakan Ngondet, Gabon Cumhurbaşkanı’nın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Başbakan Ngondet'e, Başkan Yardımcısı Pierre-Claver Maganga Moussavou ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Marie-Madeleine Mborantsuo eşlik etti.

Gabon ve Fas basınındaki haberlere göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Rabat'taki Kral 5. Muhammed Askeri Hastanesi'nde 29 Kasım'dan bu yana tedavi gören Bongo'yu ziyaret etmişti.

Ziyaret esnasında çekilen görüntülerin, Ondimba’nın 40 gün sonra yayınlanan ilk görüntüleri olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 13:05