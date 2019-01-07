Gabon'da darbe yapan askerler tutuklandı

Gabon’daki darbe girişimi başarısız oldu. Darbeci askerler tutuklandı.

Gabon'da darbe yapan askerler tutuklandı

Gabon hükümeti askeri darbenin başarısızlığa uğratıldığını, darbe girişiminde bulunan askerlerin tutuklandığını ve başkent Liberville'de durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 12:38
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