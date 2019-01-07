Gabon'da darbe yapan askerler tutuklandı

Gabon hükümeti askeri darbenin başarısızlığa uğratıldığını, darbe girişiminde bulunan askerlerin tutuklandığını ve başkent Liberville'de durumun kontrol altına alındığını duyurdu.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 12:38
Gabon’daki darbe girişimi başarısız oldu. Darbeci askerler tutuklandı.
Gabon hükümeti askeri darbenin başarısızlığa uğratıldığını, darbe girişiminde bulunan askerlerin tutuklandığını ve başkent Liberville'de durumun kontrol altına alındığını duyurdu.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 12:38