Gabon ordusu yönetime darbe yaptı

Gabon’da devlet radyosundan açıklama yapan ordu, yönetime el koyulduğunu açıkladı. Darbe bildirisini okuyan bir Albay bildiride Ulusal Restorasyon Konseyinin kurulduğunu, devlet başkanı Ali Bongo'nun azledildiğini açıkladı.

Ali Bongo, petrol zengini bir Afrika ülkesi olan Gabon’u, 1967 yılından itibaren ülkeyi yöneten babası Ömer Bongo’nun ölümünün ardından, 2009’dan beri yönetiyor.

Başkent Libreville'in sokaklarında tanklar ve silahlı araçlar görüldü.

Ali Bongo, 2016 yılında yapılan seçimlerde çok az bir farkla seçimleri kazanmış, bu da ülkede büyük tartışmalara yol açmıştı.

Ortadan kaybolduğu iddiaları

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo 24 Ekim’de Suudi Arabistan’a gittikten sonra, Gabon Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ali Bongo'nun son aylardaki sağlık durumu nedeniyle Kral Faysal Hastanesine nakledildiği duyurulmuştu.

Ancak konferans sırasında hastaneye yatırıldığı açıklanan Ali Bongo'dan bir daha haber alınamamıştı.

Gabon Cumhurbaşkanlığı’ndan 11 Kasım’da yapılan ikinci açıklama ise Ali Bando’nun sağlık durumunun normale dönmeye başladığı açıklanmıştı.

Bongo, geçtiğimiz hafta ulusa sesleniş konuşması yapmış, Rabat'tan halkına 2 dakikalık bir videoyla seslenmişti. İyi yıl dileklerini paylaşan Bongo, halkından birlik olmalarını istemişti.

Ali Bongo, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Gabon'un tespit edilmiş petrol rezervinin 2 milyar varilin üzerinde olduğu, günlük petrol üretiminin ise 250 bin varil kadar olduğu biliniyor.

Kaynak: Reuters, TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 10:22