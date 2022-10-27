Gambiya çocuk ölümleri için Hindistanlı şirketten tazminat talep etti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, sağlık çalışanları kalan şuruplara el koymak için tek tek evlerin kapılarını çalıyor.

Milletvekilleri, Hindistanlı şirketin, hayatını kaybeden çocukların ailelerine tazminat ödemesini talep etti.

Öte yandan, Sağlık Seçim Komitesi Başkan Yardımcısı Modou Lamin B. Bah, "Ölümlerin söz konusu ilaçlarla bağlantılı olduğunu kanıtlarsak dava açılmalı." dedi.

Gambiya'da en az 70 çocuğun, parasetamol içeren şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun üzerine, bir açıklama yaparak, çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirtmişti. Örgüt, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.