Gambiya'da 8 askere vatana ihanet suçlaması

Gambiya Hükümet Sözcüsü Ebrima Sankareh, yaptığı açıklamada, girişime ilişkin 8 askerin vatana ihanet ve hükümete karşı komplo düzenlemekle suçlandığını belirtti.

8 kişiden sadece birinin yakalanamadığını kaydeden Sankareh, darbeye ilişkin gözaltına alınanların sayısının 10'a ulaştığını aktardı.

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip Gambiya'da, 21 Aralık 2022'de yapılan darbe girişimi engellenmişti.

Öte yandan Batı Afrika'da son yıllarda çok sayıda başarılı ve başarısız darbe girişimi oldu.

Orta Afrika ülkesi Çad’da da hükümet, bu hafta aralarında bir insan hakları aktivisti ve bazı subayların yer aldığı darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.