Gambiya'da oy kullanma süresi sona erdi

Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, bilyelerin kullanıldığı seçimde oy verme işleminin bittiği belirtildi.

Seçimin büyük ölçüde başarılı geçtiği ve sandıkların kapanmasının ardından bilye sayımına başlandığı ifade edildi.

Görevdeki ikinci ve son 5 yıllık dönemi için yarışan mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bu seçimi asla kaybetmeyeceğini söyledi.

Gambiya'nın kalkınmasına odaklandığını ve ülkede gelişimin devam edeceğini dile getiren Barrow, "Önümüzdeki 24 saat içinde halkımın (benim için) sokaklarda kutlama yapacaklarını biliyorum." dedi.

Barrow, Bağımsız Seçim Komisyonunun tarafsız kalması gerektiğini vurguladı.

6 adayın yarıştığı seçimde, Ulusal Halk Partisi adayı Barrow, muhalefet partisi Birleşik Demokrat Partisi lideri Ousainou Darboe ve Gambiya Demokratik Kongresi lideri Mama Kandeh'in ismi öne çıkıyor.

- Jammeh, ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini açıklamıştı.