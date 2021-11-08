Gambiya'da halk cumhurbaşkanını seçecek

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 27 yıl aradan sonra, sürgünde yaşayan eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh olmadan düzenlenecek seçimlerde 6 aday yarışacak.

Ülkede 4 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Adama Barrow, 5 farklı adayla yarışacak.

Adayların arasında Barrow'un eski siyasi akıl hocası 73 yaşındaki Ousainou Darboe ile Gambiya Hakikat, Uzlaşma ve Tazminat Komisyonunun başdanışmanı Essa Mbye Faal de bulunuyor.

Öte yandan, 15 aday, seçim komisyonu standartlarını karşılamadıkları için reddedildi.

Seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının binlerce turisti Gambiya sahillerinden uzak tutmasının ardından sıkıntılı ekonomik koşullarda yapılacak.

Öte yandan, sürgündeki Jammeh, partisi ve Barrow'un partisinin ittifak kurma teklifini, bunun rızası dışında olduğunu açıklayarak reddetmişti.

- Ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta, yakında ülkeye döneceğini duyurmuştu.