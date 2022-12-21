Gambiyalı milletvekilleri, çocuk ölümleri için Hindistanlı şirketin yargılanmasını istiyor

Gambiyalı Milletvekilleri Komitesinden yapılan açıklamada, Hindistan'dan ülkeye ihraç edilen "Maiden Pharmaceuticals" şirketine ait öksürük şurubu için yasal işlemlerin başlatılması çağrısı yapıldı.

Ülkedeki çocuk ölümlerine söz konusu öksürük şurubunun neden olduğu savunulan açıklamada, "Şirket, bu olaydan sorumlu tutulmalı. Tüm Maiden Pharmaceuticals ürünlerinin kara listeye alınması ve tüm ürünlerinin Gambiya pazarından da yasaklanmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gambiya'da ekimde en az 70 çocuğun, yerel olarak satılan, parasetamol içeren şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Polis, yayımladığı ön soruşturma raporunda, çocuk ölümlerinin, Hindistan'da üretilen ve ABD merkezli bir ilaç şirketi aracılığıyla ithal edilen 4 öksürük şurubuyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu aktaran DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti, DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.