Gana'da feci kaza: 14 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Western bölgesinde minibüsle kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 14 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Afrika 23.03.2022, 07:18
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Western bölgesindeki Beposo-Asemassa kara yolunda minibüs ile kamyon çarpıştı.
Çarpışmanın ardından çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yetkililer, olay yerine itfaiye ekibinin sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını belirtti.
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü