Gana'da hükümet karşıtı protesto
Gana'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle hükümet karşıtı gösteri düzenlendi.
Ülkede giderek kötüleşen ekonomik sıkıntılara karşı başkent Akra'da toplanan yüzlerce kişi, hükümet karşıtı "Ku Me Preko" protestosu düzenleyerek, Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun istifasını istedi.
Protestocular, "Daha iyisini hak ediyoruz", "Yoksulluk artıyor","Demokraside saklanan diktatörlük", "Akufo-Addo gitmeli" yazılı pankartlar taşıyarak, hükümet aleyhine sloganlar attı.
Protestonun öncülerinden aktivist Martins Kpebu, yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu, hiçbir şeyin iyiye gitmediğini belirtti.
Kpebu, ülkede artan hayat pahalılığı ve yüksek yakıt fiyatlarının vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade ederek, hükümetin ülkeyi yönetemediğini söyledi.
Gana hükümeti, temmuzda, ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeniden görüşme başlattıklarını bildirmişti.
Ülkede artan ekonomik sıkıntılar gerekçesiyle 29 Haziran'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 12 polis yaralanmış, 29 kişi gözaltına alınmıştı.