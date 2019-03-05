Gana'da kaçak madenlere operasyon, 4 ölü 47 gözaltı

Gana'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda 4 kişi öldü, 47 kaçak madenci gözaltına alındı.

Atiwa West eyaletindeki operasyonun basın sözcüsü Obed Asante, yaptığı açıklamada, eyaletin Asamama bölgesinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Asante, 47 madencinin gözaltına alındığını ifade etti.

Asante, operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu aktardı.

Gana'da 2 sene önce kurulan Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü tarafından yürütülen operasyonlarda yasa dışı çalışan maden ocaklarının faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Ülkede kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen çökmeler, ölümlere neden oluyor.